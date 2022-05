Foot - OM

OM - Clash : L’incroyable coup de gueule de Riolo pour défendre Sampaoli !

Publié le 10 mai 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Remonté contre les critiques à l’encontre de Jorge Sampaoli qu’il juge totalement injustifiées, Daniel Riolo est monté au front pour assurer la défense de l’entraîneur de l’OM.

Actuel dauphin du PSG en Ligue 1 et auteur d’un parcours européen relativement honorable cette saison (demi-finale de Ligue Europa Conference), l’OM semble donc avoir retrouvé un statut d’équipe redoutable depuis la nomination de Jorge Sampaoli en février 2021. En un peu moins d’un an et demi, l’entraîneur argentin a réussi à redonner des couleurs au projet McCourt à l’OM, et c’est la raison pour laquelle Daniel Riolo s’est insurgé au micro de RMC Sport du traitement réservé par la presse française à l’encontre du technicien argentin.

« Le nombre de consultants qui veulent voir Sampaoli se planter… »