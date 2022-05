Foot - OM

OM - Clash : Saliba égratigne Guendouzi sur son but…

Publié le 9 mai 2022 à 9h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Ce dimanche, lors du large succès de l'OM contre le FC Lorient à l'extérieur (0-3), Mattéo Guendouzi a marqué de son empreinte cette rencontre d'un but contre son club formateur. Le milieu de 23 ans a d'ailleurs célébré sa réalisation, chose que William Saliba trouve plutôt étrange.

En cette fin de saison, chaque match compte pour l’OM, qui fait la course à la deuxième place synonyme de qualification automatique pour la prochaine Ligue des champions sans avoir à passer par la case barrages. Et ce dimanche, le club phocéen s’est donné une petite bouffée d’oxygène après son succès contre le FC Lorient au Moustoir (0-3). Au cours de cette rencontre, Mattéo Guendouzi, qui a été formé par le club breton avant de s’envoler du côté d’Arsenal, s’est retrouvé buteur et n’a pas manqué de célébrer sa réalisation. Un geste que William Saliba a trouvé plutôt étrange.

« Il marque contre son ancien club et il célèbre, je trouve ça bizarre »1