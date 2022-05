Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce de Donnarumma sur son avenir !

Publié le 16 mai 2022 à 17h15 par Thibault Morlain

Tandis que Keylor Navas se voit signifier la porte de sortie au PSG, Gianluigi Donnarumma va lui être confirmé en tant que numéro 1 dans les buts. L’Italien l’a d’ailleurs annoncé : il sera bel et bien là la saison prochaine.

Cette saison, cela a alterné dans les buts du PSG entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Mauricio Pochettino a ainsi refusé d’établir une hiérarchie claire entre l’Italien et le Costaricien. Toutefois, lors du prochain exercice, cela ne continuera pas. La décision aurait d’ailleurs déjà été prise : Donnarumma sera le numéro 1, tandis que Keylor Navas devrait être vendu durant le prochain mercato estival. Pour l’ancien du Milan AC, un départ n’est donc pas à l’ordre du jour et le principal intéressé l’a d’ailleurs confirmé.

« Je serai certainement encore là la saison prochaine »