Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Toute la Ligue 1 se mobilise pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 16 mai 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 16 mai 2022 à 11h33

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein au PSG et que l’attaquant français a annoncé qu’il rendrait sa décision publique très prochainement, certains membres du vestiaire n’ont pas hésité à prendre position pour le convaincre de rester. Mais d’autres acteurs de la Ligue 1 se sont également mouillés afin de retenir Mbappé…

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semble de plus en plus proche d’un départ libre ! À en croire les dernières tendances dégagées par la presse espagnole ce lundi, l’attaquant de l’équipe de France aurait tranché en faveur du Real Madrid et s’apprêterait donc à quitter gratuitement le PSG pour prendre la direction de Santiago Bernabeu, même si Mbappé a refusé de donner sa réponse définitive dimanche soir à l’occasion des Trophées UNFP : « Ce n’est pas le moment adéquat. Je vais rester dans l’esprit de remercier tout le monde. Ça a été une belle saison. On saura quand ? Très rapidement. C’est presque fait. Mon choix est-il fait ? Quasiment (…) Je sais que les gens attendaient beaucoup. C’est normal. Moi aussi je suis pressé. Mais voilà il faut respecter toutes les parties. Ça n’engage pas que moi. Mais c’est terminé. Il reste quelques détails et c’est terminé », a confié Mbappé. Et en attendant de connaître son verdict, plusieurs joueurs du PSG se sont prononcés sur l’avenir de l’attaquant français, mais pas que…

Marquinhos, Galtier, Rami… Mbappé reçoit des messages de partout