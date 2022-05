Mercato - PSG : Le nouveau contrat de Kylian Mbappé déjà dévoilé ?

Foot - Mercato - PSG

Alors que le Paris Saint Germain fait tout son possible pour prolonger Kylian Mbappé, on connait désormais la durée du nouveau contrat proposée par le club parisien à son attaquant.

C’est un feuilleton qui dure depuis des mois, et dont l’issue est imminente. D’ici quelques heures, Kylian Mbappé, en fin de contrat à l’issue de la saison au Paris Saint Germain, va annoncer dans quel club il évoluera la saison prochaine, alors que deux écuries sont encore en lice pour l’accueillir : le PSG, son club actuel, et le Real Madrid, son club de cœur. On en sait d’ailleurs plus sur la durée du contrat proposée par Paris à son buteur !

D’après les informations de The Athletic , le Paris Saint Germain offre à Kylian Mbappé une prolongation de contrat à court terme, probablement de trois ans. Le journaliste ajoute que Paris veut placer le champion du monde 2018 au centre même des priorités commerciales du club de la capitale. Plus qu’une poignée d’heures à patienter avant d’enfin connaitre la décision de l’international français de 23 ans !

