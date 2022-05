Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi l'Espagne craint le pire pour Mbappé !

Publié le 21 mai 2022 à 7h20 par La rédaction

En Espagne, de nombreux journalistes commencent à s’inquiéter ouvertement du futur choix de Kylian Mbappe. Décryptage.

Ces dernières heures, de nombreux journalistes espagnols ont pour la première fois exprimé leur inquiétude quant à l’issue du dossier Mbappe. C'est d’abord Josep Pedrerol qui a ouvert le bal dans le l’émission El Chiringuito : « Chaque jour qui passe... je vois les choses de pire en pire. C'est ça la réalité. Moi je dis les choses comme me le disent mes contacts et les coups de fil que je passe. Tout était bouclé depuis septembre, et ça a changé il y a un mois. L'arrivée de Mbappé au Real Madrid est mal en point en ce moment, j'espère me tromper et que tout rentre dans l'ordre ». D’autres ont suivi. Anton Meana lors de l’émission El Laguero de la Cadena Ser : « Pour la première fois, je commence à douter que Mbappé puisse venir ». Santi Gimenez : « Ça s'annonce très mal, on dirait que ça va durer un an ». « Si vous vous sentez autour du Real Madrid, ils parlent toujours de faire confiance à la parole de Mbappé, pas qu'il a signé. On a l'impression que vous allez signer Mbappé pour huit Ligues des champions et qu'il n'en a encore gagné aucune », assure enfin Miguel Martín Talavera.

Elle ne comprend pas…

Pourquoi un tel élan d’inquiétudes parmi les médias espagnols ? Principalement pour une interrogation : pourquoi Mbappe n’a-t-il pas déjà officialisé sa signature au Real alors qu’il n’a plus rien à jouer avec le PSG et qu’il pourrait tranquillement l’annoncer ? C’est très probablement ce délai relativement incompréhensible, comme analysé précédemment par le10sport.com, qui inquiète les médias espagnols. Car ils finissent pas supposer que si Mbappe n’annonce pas son choix, c’est parce qu’il hésite vraiment…