Mercato - PSG : La bataille XXL est lancée pour Robert Lewandowski !

Publié le 21 mai 2022 à 12h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG pense à Robert Lewandowski en priorité pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé cet été. Toutefois, le club de la capitale devrait se frotter au Bayern, au FC Barcelone, à Chelsea et Arsenal pour l'attaquant polonais.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid depuis le mois de janvier pour un transfert libre et gratuit cet été selon Le 10 Sport. Conscient de la situation de son numéro 7, le club de la capitale a pris les devants et a tout prévu pour combler son possible départ. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 25 aout, le PSG a identifié ses deux cibles préférentielles pour l'après-Mbappé : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Et alors que le buteur du Borussia Dortmund a préféré rejoindre Manchester City, Nasser Al-Khelaïfi devrait se tourner vers son plan B, à savoir la star du Bayern, en cas de désillusion avec Kylian Mbappé.

Le Barça en pole position pour Robert Lewandowski

Ce vendredi, TVP Sport a fait un point complet sur la situation de Robert Lewandowski. Et à en croire le média polonais, le buteur de 33 ans serait d'ores et déjà assuré de quitter le Bayern dans un avenir proche. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Robert Lewandowski voudrait partir et refuserait de prolonger, tandis que l'écurie bavaroise ferait tout son possible pour garder son numéro 9 au moins une saison. D'ailleurs, après avoir vu Erling Haaland lui filer entre les doigts, la direction du Bayern serait actuellement « nerveuse » , refusant catégoriquement de lâcher Robert Lewandowski sans avoir déniché son successeur au préalable. Et en bloquant le départ du Polonais cet été, les champions de Bundesliga se laisse encore un an pour réussir cette mission. De son côté, Robert Lewandowski n'aurait pas apprécié les agissements du Bayern, qui a tenté de recruter Erling Haaland. Pas du tout satisfait, l'ancien du Borussia Dortmund voudrait à tout prix relever un nouveau défi. Et cela tombe plutôt bien, puisqu'il ne manquerait pas de prétendants.

Le PSG et Chelsea en embuscade... et Arsenal à la traine

Toujours selon TVP Sport , Robert Lewandowski figurerait sur les tablettes du PSG, du FC Barcelone, de Chelsea et d'Arsenal. Mais tous n'auraient pas les mêmes chances de rafler la mise. D'abord, le Barça de Xavi serait actuellement en pole position pour le recrutement de Robert Lewandowski. Comme l'a indiqué le média polonais, l'attaquant du Bayern serait emballé par l'idée de vivre en Espagne et d'évoluer au Camp Nou. Et le Barça serait en train de trouver des solutions sur le plan financier pour pouvoir s'offrir Robert Lewandowski. Toutefois, l'écurie catalane serait le club le moins généreux sur le plan économique. Ensuite, Chelsea, qui change de propriétaire, serait encore contraint de gérer une bataille juridique. Cependant, les Blues de Thomas Tuchel devraient être aussi compétents sur le marché qu'avec Roman Abramovich. Il ne resterait donc plus qu'à savoir si Chelsea est le club qu'il faut pour que Robert Lewandowski puisse remporter la Ligue des Champions qu'il désire tant. Par ailleurs, le PSG est encore dans l'attente du verdict de Kylian Mbappé. Ce qui n'empêcherait pas le Polonais de voir d'un bon oeil l'idée de gagner des titres à Paris, même si cela devrait être plus simple avec l'attaquant français. Et pour obtenir gain de cause sur ce dossier, le PSG pourrait jouer la carte Pini Zahavi, avec qui il entretiendrait d'excellentes relations, comme Chelsea d'ailleurs. Enfin, Arsenal aurait également un coup à jouer avec Robert Lewandowski, dans la mesure où il aurait la capacité de répondre aux attentes financières du joueur et d'offrir plus que le Barça. Toutefois, les Gunners resteraient un plan de secours pour l'attaquant du Bayern, car ils représenteraient l'option la moins intéressante sportivement pour Robert Lewandowski.