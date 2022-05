Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi envoie un énorme message à Jorge Sampaoli !

Publié le 22 mai 2022 à 11h00 par La rédaction

Après la qualification in extremis de l’OM en Ligue des Champions, Mattéo Guendouzi a rendu hommage à Jorge Sampaoli qu’il espère voir prolonger.

Ce samedi, le Stade Vélodrome s’est embrasé. Même si l’OM a souvent été en difficulté à domicile cette saison, ce dernier match contre Strasbourg a été tout le contraire. Une victoire sèche 4-0, appuyée dans le même temps par le nul du RC Lens contre Monaco qui permet à l’OM de finir 2ème. Mais dès la fin de la rencontre, l’avenir de Jorge Sampaoli est revenu au centre de l’attention. Présent en zone mixte, Mattéo Guendouzi a tiré son chapeau à son entraîneur, lui demandant de rester à l’OM.

« On espère tous qu’il prolongera pour rester avec nous l’année prochaine »

« Il mérite aussi cette deuxième place bien évidemment. Si on termine 2ème, c’est notamment grâce à lui. On a tellement progressé de manière individuelle, on a vu tous les joueurs qui sont passés en équipe nationale. Il a fait un travail extraordinaire, il faut leur dire félicitations avec ses adjoints. Ils ont beaucoup bossé, cela n’a pas été facile. Bien évidemment on espère tous qu’il prolongera pour rester avec nous l’année prochaine parce que j’en suis sûr qu’on va continuer à être meilleur et ramener des trophées ici », a confié Mattéo Guendouzi. Jorge Sampaoli est prévenu !