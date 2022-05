Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pini Zahavi lâche une bombe sur l’avenir de Lewandowski !

Publié le 22 mai 2022 à 22h00 par Bernard Colas

Agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi a confirmé dans un entretien accordé à Bild ce dimanche soir l’intention de l’attaquant de quitter le Bayern Munich pour le FC Barcelone.

Le dossier Lewandowski est bien parti pour animer le mercato estival. Alors qu’il s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat, le Polonais a des envies d’ailleurs et souhaite rejoindre le FC Barcelone, qui en a fait sa priorité pour se renforcer offensivement. Cependant, le Bayern Munich n’a pas l’intention de lâcher Robert Lewandowski et l’a déjà fait savoir à plusieurs reprises, de quoi faire grincer des dents l’attaquant et son entourage. Dans un entretien accordé à Bild , son agent Pini Zahavi a lâché un très gros coup de pression à l’écurie bavaroise.

« Pour Robert Lewandowski, le FC Bayern fait partie de l’histoire ancienne »

« Bien sûr, ils peuvent garder Robert encore un an, pour être juste, il a un contrat jusqu'en 2023, mais je ne le leur recommande pas de le faire. Pour Robert Lewandowski, le FC Bayern fait partie de l’histoire ancienne , confie Zahavi dans des propos accordés à Bild . Le fait est que Robert souhaite quitter le FC Bayern après huit années passées ensemble, au cours desquelles il a tout donné au club. Maintenant, à presque 34 ans, il a la possibilité de réaliser le rêve de sa vie et de rejoindre le club dont il a toujours rêvé. Pourquoi le FC Bayern lui refuse-t-il cette possibilité ? Personne ici n'est intéressé par l'argent, ni Robert ni moi. Il ne se sent pas respecté par les dirigeants depuis des mois, c'est la vérité. Le FC Bayern n'a pas perdu le joueur Lewandowski, mais l'homme Robert. » Parmi les points de discorde entre les deux parties, l'intérêt du Bayern Munich pour Erling Haaland, qui a finalement filé à Manchester City. « Robert est une personne très intelligente, pas seulement le meilleur attaquant du monde. Il sait très bien ce qui se passe autour de lui et ce que le FC Bayern avait prévu. Robert savait donc depuis le début que le Bayern voulait le remplacer par Haaland. Le père d'Erling le lui a même confirmé, il lui a dit il y a quelque temps lors d'un entretien personnel : 'A 50%, mon fils viendra au FC Bayern'. Le monde du football est grand, mais il n'y a pas de secret. » La rupture est totale.