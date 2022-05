Mercato - Barcelone : Le Bayern annonce la couleur pour Robert Lewandowski !

Foot - Mercato - Barcelone

Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, Robert Lewandowski a vu Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du Bayern Munich, refroidir ses envies d’ailleurs.

Si toute la planète football retenait son souffle en attendant la décision de Kylian Mbappé, Robert Lewandowski a lui aussi un avenir très incertain. Après avoir déclaré son envie de quitter le Bayern Munich, l’international polonais a renforcé l’intérêt du FC Barcelone. Toutefois, le club bavarois ne semble pas disposé à le laisser partir sans avoir bouclé l’arrivée de son remplaçant. Alors pour le moment, le Bayern ferme la porte.

Interrogé par SPORT1 sur la situation de Robert Lewandowski, Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du Bayern Munich, a été clair : « Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023 et il remplira. Nous ne discuterons pas de choses internes, d'offres, etc. Il a encore un an de contrat. Nous avons eu une conversation avec son agent et avons dit très clairement que nous imaginions l'avenir avec lui. Nous avons fait une offre avec une somme et une durée très claires. Je suis surpris que l'agent dise le contraire publiquement. Robert Lewandowski a un agent qui lui a tourné la tête - il a tourné la tête toute l'année. C'est inapproprié. Nous avons le plus grand respect pour Lewa. Le FC Bayern s'est toujours comporté correctement avec lui et lui a toujours montré la plus grande appréciation ». Le FC Barcelone sait à quoi s’attendre…

