Mercato - Barcelone : Le Barça part de loin pour Robert Lewandowski !

Publié le 23 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Bien que le FC Barcelone semblerait être déterminé à accueillir Robert Lewandowski, le Bayern Munich n’aurait nullement l’intention de céder son buteur à l’intersaison. Et ce n’est pas le directeur sportif Hasan Salihamidzic qui tiendra un discours différent…

Et si Robert Lewandowski venait à signer en faveur du FC Barcelone à l’occasion du mercato estival ? Certes, le serial buteur polonais est contractuellement lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2023. Cependant, la volonté première de Lewandowski serait de prendre le chemin de Barcelone après avoir passé huit saisons au Bayern. Pour autant, et bien qu’un accord semblerait avoir été trouvé entre le clan Lewandowski et le comité de direction du FC Barcelone sur les termes de son éventuel futur contrat, il n’en serait rien au niveau de l’indemnité du transfert entre les deux clubs. Et d’ailleurs, le Bayern Munich s’est montré suffisamment clair auprès de Robert Lewandowski et son agent Pini Zahavi sur le fait que la porte à un départ était fermée à double tour pour cet été.

« Nous avons eu une conversation avec son agent et avons dit très clairement que nous imaginions l'avenir avec lui »

« Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023 et il remplira. Nous ne discuterons pas de choses internes, d'offres, etc. Il a encore un an de contrat. Nous avons eu une conversation avec son agent et avons dit très clairement que nous imaginions l'avenir avec lui. Nous avons fait une offre avec une somme et une durée très claires. Je suis surpris que l'agent dise le contraire publiquement. Robert Lewandowski a un agent qui lui a tourné la tête - il a tourné la tête toute l'année. C'est inapproprié. Nous avons le plus grand respect pour Lewa. Le FC Bayern s'est toujours comporté correctement avec lui et lui a toujours montré la plus grande appréciation ». a confié Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, au micro de Sport1 dans la journée de dimanche.