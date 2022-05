Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le mea culpa de Kylian Mbappé pour le Real Madrid !

Publié le 23 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Alors que son départ au Real Madrid semblait être en bonne voie, Kylian Mbappé a finalement fait le choix de prolonger son contrat au PSG en l’annonçant au public du Parc des princes samedi soir. Cependant, Mbappé n’a pas manqué de justifier son choix et d’envoyer un message à la Casa Blanca.

Kylian Mbappé a surpris son monde y compris le Real Madrid qui n’aurait pas vu venir jusqu’à très récemment le retournement de veste du champion du monde tricolore qui a fait le choix de prolonger son contrat qui expirait le 30 juin jusqu’à l’été 2025. Le président Florentino Pérez aurait plutôt mal digéré cette nouvelle et aurait même pris la décision de ne pas enclencher une alternative pour pallier l’échec Kylian Mbappé. Après avoir annoncé avoir fait le choix de poursuivre au PSG, Mbappé a pris le temps de rédiger un message sur les réseaux sociaux au sujet de sa décision en ne manquant pas d’interpeller le Real Madrid.

« Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution »

« Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des champions à Paris, chez moi. Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m’a vu naître, grandir et m’épanouir. Et qui me donne l’occasion de poursuivre mes rêves ». a confié Kylian Mbappé sur son compte Twitter ce dimanche.