Mercato - PSG : Un message fort en provenance du Real Madrid pour Mbappé ?

Annoncé proche du Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement snobé les Merengue pour prolonger au PSG. De quoi susciter certaines réactions au sein du vestiaire de Carlo Ancelotti ?

Le feuilleton Kylian Mbappé a officiellement pris fin ce samedi soir. Alors que le Français balançait entre une prolongation au PSG et un départ au Real Madrid, il a finalement choisi de continuer l’aventure au Parc des Princes. Une énorme joie pour les Parisiens et une terrible désillusion pour les Merengue. Florentino Pérez et ses collaborateurs pensaient en effet avoir bouclé l’arrivée de Mbappé. Cela n’arrivera finalement pas lors de ce mercato estival…

Il faudra donc encore patienter pour espérer voir Kylian Mbappé avec le maillot du Real Madrid un jour. Et suite à cet affront de la Casa Blanca, certains messages ne manquent pas d’interpeller. C’est notamment le cas du message de Federico Valverde sur Instagram . Célébrant le nouveau titre de champion d’Espagne du Real Madrid, l’Uruguayen a lâché : « Être du Real Madrid est un privilège que tous ne peuvent pas avoir ». Un message en direction de Mbappé ?

📲 Federico Valverde on IG: ‘Being from Madrid is a privilege that not everyone can have.’ pic.twitter.com/BnjIUic76q