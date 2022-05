Mercato - Barcelone : Cette énorme mise au point sur l'avenir de Lewandowski !

Foot - Mercato - Barcelone

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski serait dans le collimateur du FC Barcelone. Alors que le joueur a annoncé n'avoir jamais reçu d'offre de prolongation de la part de sa direction, Oliver Kahn a tenu à mettre les choses au clair sur ce sujet.

Après huit saisons de règne au Bayern, Robert Lewandowski pourrait claquer la porte. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le club bavarois, le buteur polonais envisagerait de partir dès cet été. Une information qui n'aurait pas échappée au FC Barcelone de Xavi, bien décidé à profiter de la situation pour le recruter lors du prochain mercato. Déterminé à conserver Robert Lewandowski jusqu'à la fin de son contrat, Oliver Kahn a expliqué clairement qu'il ne comptait le lâcher à aucun prix cet été. « A quelle indemnité de transfert le Bayern envisagerait-il de vendre Robert Lewandowski ? Cette question ne se pose pas. Robert Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023, et il le remplira » , a confié le PDG du Bayern à Welt Am Sonntag . D'ailleurs, Oliver Kahn est même passer à l'offensive pour tenter de prolonger Robert Lewandowski, sans succès.

« (Robert Lewandowski a dit qu'il n'avait pas reçu d'offre du Bayern, Hasan Salihamidžić a dit que vous aviez fait une offre - le club a-t-il fait une offre concrète ?) Nous avons soumis une offre concrète à son agent. Sinon, nous n'aurions pas dit cela » , a déclaré le PDG du Bayern lors du même entretien accordé à Welt Am Sonntag .

