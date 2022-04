Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est engagé dans une bataille XXL pour Fofana !

Publié le 22 avril 2022 à 1h30 par La rédaction

Toujours pisté par l’OM, Seko Fofana, le milieu du RC Lens, attiserait les convoitises en Angleterre, en Italie mais également en France où Marseille n’est pas le seul club intéressé.

A quoi ressemblera l’effectif de l’OM la saison prochaine ? Vu le nombre de prêts effectués par le club olympien l’été dernier, cela devrait bouger au prochain mercato. Pour renforcer son entrejeu, Pablo Longoria aurait toujours un œil sur Seko Fofana d'après But Football Club . Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le milieu du RC Lens est suivi par Newcastle et Leicester, une information confirmée par le média français. Et cela ne serait pas tout.

Seko Fofana affole l’Europe