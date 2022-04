Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations de Thauvin sur son départ du projet McCourt !

Publié le 21 avril 2022 à 18h45 par Dan Marciano

Aujourd'hui au Mexique, avec les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin est revenu sur son départ de l'OM. Le joueur avait reçu une offre de la part de Pablo Longoria, mais avait soif de nouveautés.

Florian Thauvin a fait un choix surprenant lors du dernier mercato estival. En fin de contrat avec l'OM, l'international français a pris le risque de quitter l'Europe, à quelques semaines de l'Euro, pour rejoindre le Mexique. Le joueur de 29 ans s'est engagé avec les Tigres de Monterrey jusqu'en 2026 et a rejoint André Pierre-Gignac. Ce jeudi, Thauvin est revenu sur son départ de l'OM et sur son choix de repousser l'offre de Pablo Longoria.

« J'avais fait le tour de Marseille »