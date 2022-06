Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a un coup à jouer pour le transfert de Koulibaly !

Publié le 1 juin 2022 à 21h00 par Pierrick Levallet

Malgré l’arrivée prochaine d’Andreas Christensen, le FC Barcelone serait toujours à la recherche d’un défenseur central pour la saison prochaine. Le club catalan garderait un œil sur le profil de Kalidou Koulibaly, qui entrerait dans les plans de Xavi en cas de départ de Samuel Umtiti et Clément Lenglet. D’ailleurs, Joan Laporta pourrait avoir un coup à jouer dans ce dossier.

La saison prochaine, le FC Barcelone a pour ambition de ne pas vivre un exercice aussi compliqué que celui qui vient de se terminer. De ce fait, la formation blaugrana souhaiterait se renforcer cet été à presque tous les postes. En défense, le club catalan aurait déjà bouclé l’arrivée d’Andreas Christensen. Mais malgré cela, le FC Barcelone serait toujours à la recherche d’un profil particulier et garderait donc un œil sur Kalidou Koulibaly. En fin de contrat en juin 2023, le Sénégalais n’a toujours pas prolongé avec le Napoli. Les négociations commenceraient à trainer en longueur et le pensionnaire de Serie A serait doucement en train de se préparer à un départ du défenseur de 30 ans.

Mercato - Barcelone : Koulibaly réclame son transfert au Barça ! https://t.co/GdGMiOfHYT pic.twitter.com/R3qldgbDKO — le10sport (@le10sport) May 31, 2022

Naples s’est mis à la recherche d’un successeur pour Koulibaly