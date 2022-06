Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé joue la montre pour son avenir !

Publié le 2 juin 2022 à 22h45 par Pierrick Levallet

Désireux de recruter un nouvel attaquant pour combler vide laissé par le départ d’Angel Di Maria, le PSG suivrait avec attention la situation d’Ousmane Dembélé. Alors que son contrat expire à la fin du mois de juin, le joueur de 24 ans n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Toutefois, l’international tricolore patienterait pour son avenir, histoire de savoir si le Barça pourra revoir sa proposition à la hausse pour le prolonger.

Après sept saisons de bons et loyaux services, Angel Di Maria ne sera plus un joueur du PSG au retour de la trêve. L’Argentin ne sera pas prolongé par le club de la capitale et évoluera donc sous de nouvelles couleurs pour l’exercice 2022-2023. De son côté, la direction parisienne serait à la recherche d’un nouvel attaquant polyvalent pour pallier le départ d’Angel Di Maria. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle suivrait avec attention l’évolution de la situation d’Ousmane Dembélé, qui n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone alors que son contrat expire lui aussi à la fin du mois. Toutefois, l’international tricolore essayerait de gagner du temps, histoire de voir si le Barça pourra revoir sa proposition à la hausse.

Pour le Barça, Dembélé a son avenir entre ses mains