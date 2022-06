Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Pour Ousmane Dembélé, tout reste possible !

Publié le 2 juin 2022 à 15h30 par Bernard Colas

Libre dans moins d’un mois, Ousmane Dembélé n’a toujours donné aucun indice concernant son avenir. Pour l’heure, un accord avec le FC Barcelone est encore loin d’être trouvé, et en interne, l’incertitude est totale au sujet de l’avenir de l’international français, avec deux versions différentes qui circulent de part et d’autre.

Engagé avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin, Ousmane Dembélé est bien parti pour attendre la fin du mois avant de clarifier sa situation personnelle. Poussé vers la sortie l’hiver dernier, l’international français avait pris la décision de rester en Catalogne, lui permettant de briller sous les ordres de Xavi durant la seconde partie de saison et renouer le dialogue avec sa direction pour une prolongation. Le Barça a ainsi repris espoir concernant le nouveau bail d’Ousmane Dembélé, mais malgré la reprise des discussions, aucun terrain d’entente n’est proche de voir le jour, et en interne, il est difficile d’y voir plus clair.

Le Barça veut une réponse, Dembélé attend une nouvelle offre