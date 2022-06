Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mané-Dembélé, tout est désormais clair !

Publié le 1 juin 2022 à 23h15 par La rédaction

Entre Sadio Mané et Ousmane Dembélé, tous les deux pistés par le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, les choses semblent désormais bien déterminées. Entre les deux, il semble bien que les choix soient faits, même si l’intervention d’un club comme Chelsea reste susceptible de modifier la donne. Analyse.

Selon les dernières informations du média Sport1 , Sadio Mané aurait décidé de quitter Liverpool à un an de la fin de son contrat et privilégierait une signature au Bayern Munich plutôt qu’au Paris Saint-Germain, le joueur préférant éviter la concurrence du trio Mbappe-Neymar-Messi. Interrogé sur le sujet avant la finale de C1, Jurgen Klopp avait répondu relativement sèchement, preuve que le dossier est a priori sensible du côté des Reds, où l’on aurait probablement souhaité trouver un accord avec le joueur pour prolonger : « Des rumeurs sur Sadio Mané au Bayern ? Je m'en fous, pour le moment... il est concentré sur la finale. Ce n'est pas la première fois que j'entends une rumeur sur le Bayern juste avant un grand match... ».

Mercato - PSG : La presse espagnole annonce l'arrivée d'Ousmane Dembélé ! https://t.co/mULH07Ip8O pic.twitter.com/8IPYd2fZOe — le10sport (@le10sport) May 31, 2022

Si Mané penche pour le Bayern…

Mais le choix de Sadio Mané de privilégier le Bayern Munich pourrait ne pas uniquement être lié à la possibilité d’une forte concurrence à Paris. Lorsqu’on analyse précisément le contexte, il semble également relever d’une autre explication. En effet, si Mané devait filer vers le club bavarois c’est probablement aussi parce que l’ouverture n’existe plus vraiment avec le PSG. Avec la prolongation de Kylian Mbappe, le club de la capitale n’a plus la même capacité d’investissement et il apparait aujourd’hui logique qu’il se tourne vers Ousmane Dembélé, en fin de contrat avec le Barça donc disponible à coût zéro en transfert, pour compenser le départ libre d’Angel Di Maria. Dans ces conditions, l’option la plus probable aujourd’hui semble être que l’attaquant français du Barça s’engage prochainement avec le Paris Saint-Germain et que Sadio Mané s’engage lui avec le Bayern Munich. Le scénario apparaît aujourd’hui tout à fait plausible, pour ne pas dire probable, même si ces dernières heures, Chelsea serait entré dans la danse pour récupérer Dembélé. Et sachant que l’entraineur des Blues Thomas Tuchel a dirigé Dembélé lors de l’époque de Dortmund, l’hypothèse est à prendre au sérieux.