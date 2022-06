Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour ce transfert à 10M€ !

Publié le 1 juin 2022 à 21h45 par Dan Marciano

Prêté sans option d'achat depuis le mois de janvier à la Réal Sociedad, Rafinha espère rester en Espagne pour obtenir du temps de jeu dans un grand championnat. Une opération, estimée à 10M€, à laquelle ne s'opposerait pas le PSG. Mais ce mercredi, le directeur sportif du club espagnol a jeté le trouble sur l'avenir du milieu de terrain.

En manque de temps de jeu au PSG, Rafinha a été contraint de s'exiler lors du dernier mercato hivernal. Ancien joueur du FC Barcelone, il a été prêté sans option d'achat à la Réal Sociedad. A San Sebastian, le milieu de terrain a retrouvé du temps de jeu et espérait poursuivre sa carrière en Espagne. Ne comptant plus sur lui, le PSG ne s'opposerait pas à son transfert, estimé à 10M€. Mais ce mercredi, le directeur sportif de la Réal Sociedad a lâché une déclaration, qui jette le trouble sur l'avenir de Rafinha.

#realsociedad Olabe habrá sobre la continuidad de Rafinha y Sorloth https://t.co/TdHU328Ijn — A Balón Parado (@BalonParado_) May 31, 2022

L'annonce troublante du directeur sportif de la Réal Sociedad