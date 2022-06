Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nkunku, Diaby… Les anciens Titis du PSG ouvrent la porte à un retour !

Publié le 1 juin 2022 à 19h30 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Christopher Nkunku et Moussa Diaby font respectivement le bonheur du RB Leipzig et du Bayer Leverkusen. De quoi certainement donner de grands regrets au PSG, qui a formé ces deux talents, qui ont cependant préféré aller exploser ailleurs. Pour autant, leur histoire avec le PSG pourrait ne pas être totalement terminé. Pour Nkunku et Diaby, un retour au Parc des Princes est possible.

Si le PSG peut compter sur de nombreux talents au sein de son centre de formation, la mission est de réussir à les conserver et les faire exploser au plus haut niveau. Problème, depuis plusieurs saisons maintenant, la liste est longue de ces pépites parties trop tôt du PSG. Et certains départs doivent donner de grands regrets aux champions de France. Cela vaut notamment pour Christopher Nkunku et Moussa Diaby. En Allemagne, le joueur du RB Leipzig et du Bayer Leverkusen n’ont cessé d’impressionner tout au long de la saison. Ils auraient donc pu faire le plus grand bien au PSG, mais cela ne s’est donc pas passé comme ça. Cependant, entre Nkunku, Diaby et leur club formateur, la flamme pourrait se raviver très prochainement.

« Je ne ferme aucune porte »

En effet, les deux anciens Titis du PSG n’ont pas oublié le club de la capitale. D’ailleurs, la porte n’est pas fermée pour un retour au Parc des Princes. Présent ce mercredi en conférence de presse, Moussa Diaby a ainsi fait une grande annonce à ce sujet : « Paris c'est mon club formateur, le club qui m'a tout appris. Je n'exclus pas à un retour. Si le PSG est amené à me contacter, j'y réfléchirais comme pour tout autre club. Oui forcément la Coupe du monde à venir va être un facteur pour le mercato. Cela va être un choix difficile mais pour le moment je suis focalisé sur l'équipe de France et je me poserai après avec ma famille et mes agents ».

Moussa Diaby « Paris c’est mon club formateur. Je n’exclus pas un retour au @PSG_inside , j’y réfléchirais si on m’appelle » #mercato pic.twitter.com/DOagsw3gFS — Cyrille de La Morinerie (@Morinerie) June 1, 2022