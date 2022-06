Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce fracassante du Barça sur le transfert de Lewandowski !

Publié le 3 juin 2022 à 15h10 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Bayern, Robert Lewandowski serait plus que jamais dans le viseur du FC Barcelone. Selon Eduard Romeu, le club catalan n'aurait pas les moyens de s'offrir le buteur polonais pour le moment. Toutefois, à en croire le vice-président économique blaugrana, le Barça pourrait réussir à recruter Robert Lewandowski s'il arrivait à récolter l'équivalent du triple de son salaire.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Bayern, Robert Lewandowski a déjà fait clairement savoir qu'il ne voulait pas honorer son bail jusqu'au bout. En effet, le buteur polonais veut relever un tout nouveau défi dès cet été et verrait d'un bon oeil l'idée de le faire au FC Barcelone. De son côté, le Barça aimerait beaucoup pouvoir compter sur Robert Lewandowski la saison prochaine. Toutefois, le club emmené par Xavi n'aurait pas les épaules suffisamment solides pour assumer son salaire pour le moment. Mais selon Eduard Romeu, le Barça pourrait se donner les moyens de ses ambitions dans un cas bien précisé.

«Si nous arrivons à encaisser l'équivalent du triple de son salaire, ce serait possible»