Mercato - PSG : Leonardo, Pochettino... Le Qatar prépare sa grande annonce !

Foot - Mercato - PSG

Suite à la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG aurait prévu d’importants changements en interne. Le club de la capitale aurait prévu de changer de directeur sportif, Leonardo ne faisant plus l’unanimité, et d’entraîneur au vu des résultats de Mauricio Pochettino cette saison. Les heures des deux hommes seraient d’ailleurs comptées désormais, puisque leurs départs pourraient être annoncés très prochainement.

Juste avant le dernier match de la saison, le PSG a bouclé la prolongation de Kylian Mbappé. Après un très long de feuilleton de presque un an, le club de la capitale est parvenu à conserver sa star convoitée par le grand Real Madrid. Mais avec la prolongation de l’international tricolore - désormais lié jusqu’en juin 2025 avec le PSG - devraient suivre d’importants changements en interne. En effet, Leonardo ne sera le directeur sportif du champion de France cet été et Mauricio Pochettino pourrait bien ne plus être sur le banc parisien la saison prochaine. Leurs départs seraient d’ailleurs imminents.

Paris Saint-Germain are finally prepared to announce Mauricio Pochettino and Leonardo's departure. Nasser Al-Khelaifi will be ready for final meetings in order to decide the new manager. ⚠️🇫🇷 #PSG Immediately after that, Luis Campos will officially join the club.