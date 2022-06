Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar engagé dans un bras de fer avec Icardi ?

Publié le 7 juin 2022 à 13h30 par Pierrick Levallet

Arrivé en grande pompe au PSG pour remplacer Edinson Cavani, Mauro Icardi a peu à peu perdu sa place dans le onze parisien suite au départ de ce dernier. L’Argentin, devenu indésirable aux yeux de la direction du club de la capitale, a cependant l’intention de rester à Paris comme l’a révélé sur les réseaux sociaux. Le PSG pourrait donc être amené à aller au bras de fer pour forcer le départ de Mauro Icardi cet été.

Lors de l’été 2019, le PSG pensait avoir fait une excellente affaire en recrutant Mauro Icardi pour prendre la succession d’Edinson Cavani. Auteur de prestations satisfaisantes pour sa première saison en France, l’Argentin n’a cependant pas su s’imposer sur la durée par manque de régularité. Aujourd’hui, l’attaquant de 29 ans est cantonné à un rôle de remplaçant et la direction parisienne ne semble plus compter sur lui pour la saison prochaine. De ce fait, Mauro Icardi est régulièrement annoncé sur le départ depuis plusieurs mois maintenant. Mais sur les réseaux sociaux, l’ancien de l’Inter a laissé entendre qu’il ne compte pas faire ses valises cet été et qu’il sera bien dans le groupe parisien pour l’exercice à venir. Jean-Michel Moutier, ancien directeur sportif du PSG entre 1991 et 1998, estime que le club de la capitale pourrait bien s’engager rapidement dans un bras de fer cet été.

Mercato - PSG : La sortie fracassante de Mauro Icardi sur son avenir ! https://t.co/K4ch09xX7d pic.twitter.com/AVZziMbXta — le10sport (@le10sport) June 6, 2022

« Il ne faut pas prendre les dirigeants du PSG pour des idiots »

« Soit cela marque le début d’un rapprochement entre le club et le joueur, soit on s’engage vers un bras de fer » a-t-il confié dans des propos rapportés par Le Parisien . Rolland Courbis, quant à lui, pense que les intentions de Mauro Icardi n’ont pour simple but que d’embêter la direction du PSG cet été : « Il ne faut pas prendre les dirigeants du PSG pour des idiots. Quand un joueur a compris qu’il n’intéresse plus sa direction et qu’il explique qu’il veut rester, on peut penser que c’est stratégique. On pourrait presque le traduire par : j’ai décidé de vous emmerder ! » Toutefois, le consultant RMC Sport pense que le PSG parviendra tout de même à gagner son combat, si bras de fer il y a : « Le cas de certains joueurs va compliquer la tâche de la nouvelle direction. Mais ceux-là seront-ils plus forts au bras de fer que le PSG ? Sauf s’ils n’ont plus aucune ambition sportive et envie de jouer au football, j’ai bien peur que non ! »

« Les clubs qui voudront Icardi savent qu’ils sont en position de force »