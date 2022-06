Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros obstacles pour ce successeur de Kamara

Publié le 9 juin 2022 à 13h15 par Thibault Morlain

A l’OM, on va chercher à trouver le remplaçant de Boubacar Kamara. Pour Jorge Sampaoli, la solution se trouverait au Brésil avec Danilo, actuel joueur de Palmeiras. Toutefois, recruter le milieu de terrain de 21 ans devrait être plus facile à dire qu’à faire étant donné les obstacles qui vont se dresser sur la route de l’OM.

Cet été, plusieurs recrues sont attendues à l’OM. Pablo Longoria a déjà une grande mission à remplir : trouver le successeur de Boubacar Kamara. Parti libre à Aston Villa, le minot marseillais laisse un grand vide au sein du club phocéen. Il va donc falloir pallier ce départ et plusieurs noms circulent déjà aux abords du Vélodrome. Jorge Sampaoli aurait d’ailleurs lui sa préférence avec le joueur de Palmeiras, Danilo. Toutefois, selon les dernières informations de L’Equipe , il y aurait quelques complications à prévoir avec le Brésilien.

Mercato - OM : L’énorme chantier de la succession de Kamara est lancé à l’OM https://t.co/BI3EyhFSUh pic.twitter.com/49zWvSzy2B — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

Un dossier complexe

Comme expliqué par le quotidien sportif, on serait encore loin de voir Danilo à l’OM. Les raisons ? Tout d’abord, il faudrait faire avec une énorme concurrence. L’AS Monaco penserait notamment au joueur de Palmeiras pour venir combler le futur d’Aurélien Tchouaméni. De plus, Palmeiras ne devrait pas faciliter le transfert de Danilo. Au courant de ces intérêts, le club paulista ne voudrait pas se séparer de son joueur avant le prochain mercato hivernal. De plus, il faudra également sortir le chéquier et compter au minimum 20M€, et cela risque de grimper très vite.