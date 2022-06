Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Lewandowski a atteint un point de non-retour

Publié le 9 juin 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

C’est un secret de polichinelle à présent tant Robert Lewandowski ne cesse de faire part de son désir d’aller voir ailleurs depuis plus d’une semaine. Cependant, le FC Barcelone est la destination privilégiée du Polonais en cas de départ du Bayern Munich. Mais pour ce faire, un bras de fer d’ores et déjà brûlant devra trouver un vainqueur dans les prochaines semaines sous peine d’énormes répercussions pour le mercato du Bayern et pour la saison prochaine…

En août prochain, Robert Lewandowski soufflera sa 34ème bougie. Et bien qu’il soit affuté comme jamais et prêt à en découdre à chacune des rencontres qu’il dispute, le Polonais aimerait connaître quelque chose de nouveau après avoir passé 12 ans dans l’élite du football allemand et 8 ans au Bayern Munich là où il a tout bonnement tout gagné sur le plan collectif. C’est d’ailleurs l’un des nombreux messages qu’il a tenu à faire passer à l’occasion d’un entretien pour Sport BILD mardi en fin d’après-midi en affirmant qu’il était temps de « passer à une nouvelle étape ». Laquelle ? Bien que son nom ait été lié au PSG qui fut une option prise en considération l’été dernier par le Qatar pour l’éventuelle succession de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ou bien du Real Madrid, après que Mbappé ait pris la décision de prolonger son contrat au PSG, Lewandowski a tenu à affirmer lors d’un podcast pour Kuba Wojewódzki et Piotr Kędzierski qu’il n’y avait eu qu’une offre du FC Barcelone. La presse affirme en outre ces derniers temps que Lewandowski n’aurait que le FC Barcelone en tête et c’est pourquoi il ferait un si gros forcing pour quitter le club bavarois. Après sa conférence de presse choc le lundi 30 mai dernier lors du début du rassemblement avec la sélection polonaise, Lewandowski a tenu à en rajouter une couche sur ses velléités de départ lors du podcast en question ce lundi et au cours d’une interview accordée à Sport BILD mardi.

Lewandowski lance un ultimatum au Bayern, qui ne bronche pas

Dans le cadre de l’entrevue en question avec le média allemand, il a été question de la volonté de Lewandowski de se lancer un nouveau challenge ailleurs et donc au FC Barcelone ainsi que de respect envers le Bayern Munich. « Je respecte le Bayern et ses règles. Mais le changement, surtout après une telle période, fait partie de la vie du club et du joueur. J'espère que cela ne passera pas pour de l'égoïsme. J'ai un contrat, mais j'ai essayé de faire comprendre au club ce que je ressens. J'ai informé le club et dit publiquement que j'avais pris la décision de ne pas renouveler mon contrat. Alors ne parlons plus de mon avenir au Bayern. Je voulais mettre fin à la spéculation. Si je vais quitter le Bayern Munich cet été ? Je ne sais pas. Il me reste un an de contrat, donc j'ai demandé au club la permission de partir ».



Refusant de s’attarder sur les coups de pressions répétés par le président Herbert Hainer, du président du conseil d’administration Oliver Kahn et du directeur sportif Hasan Salihamidzic en raison de la médiatisation autour de cette affaire, Robert Lewandowski a lancé un avertissement clair au Bayern Munich concernant sa situation en rappelant qu’un départ ferait les affaires des deux parties. « J'ai dit dès le début que nous devions chercher une solution qui serait bonne pour les deux parties. Le Bayern est l'un des plus grands clubs du monde, un club de rêve pour de nombreux grands joueurs. Je pense qu'il est préférable pour le Bayern d'investir l'argent qu'il peut obtenir pour moi plutôt que de me garder jusqu'à la fin de mon contrat. Je ne veux pas forcer quoi que ce soit, ce n'est pas le but. Il s'agit de trouver la meilleure solution ».

Robert Lewandowski in @BILD interview with @altobelli13: "I've always tried to do my best for FC Bayern in order to meet the expectations of the team and the fans. I appreciate Bayern fans, they've always supported me." pic.twitter.com/b7xTQzguxL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 7, 2022

Au Barça, Lewandowski est attendu