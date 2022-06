Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un obstacle se dresse sur la route de Longoria pour Veretout !

Publié le 9 juin 2022 à 19h45 par La rédaction

Après deux saisons à l’AS Roma, Jordan Veretout devrait faire ses valises lors du mercato estival. Le Français dispose d’un bon de sortie, et possède déjà plusieurs prétendants, dont l’Olympique de Marseille, qui souhaiterait en faire le successeur de Boubacar Kamara. Toutefois, ce dossier serait très couteux, ce qui aurait refroidi l’OM.

Alors que l’Olympique de Marseille compte se renforcer lors du mercato estival, il faudra combler certains départs. En fin de contrat, Boubacar Kamara a décidé de quitter librement son club formateur afin de s’engager en faveur d’Aston Villa, et son successeur est activement recherché. L’OM s’intéresse notamment à Jordan Veretout. Déjà passé par le FC Nantes et l’AS Saint-Étienne, le joueur de 29 ans connait bien la Ligue 1, et pourrait être un renfort de taille. Cependant, Pablo Longoria semble avoir les mains liées pour le moment...

Veretout est trop cher pour l’OM