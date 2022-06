Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Annonce imminente pour Mauricio Pochettino

Publié le 16 juin 2022 à 22h10 par Dan Marciano

Le PSG devrait officialiser, dans les prochaines heures, le départ de Mauricio Pochettino. Le technicien argentin aurait finalement trouvé un terrain d'entente avec ses dirigeants. Une annonce, qui devrait accélérer les choses en ce qui concerne sa succession. Comme annoncé par le10Sport.com, Christophe Galtier devrait prendre sa place sur le banc du PSG.

Le divorce est acté entre le PSG et Mauricio Pochettino. Comme annoncé par le Parisien et ESPN , le club parisien serait parvenu à un accord avec le technicien argentin. Arrivé en janvier 2021, l'ancien coach de Tottenham devrait être remercié dans les prochaines heures. Un départ, qui devrait coûter près de 15M€ au PSG. Ce jeudi soir, RMC Sport annonce que l'officialisation devrait intervenir vendredi ou samedi.

Le PSG va officialiser le départ de Pochettino