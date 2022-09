Foot - OM

Igor Tudor doit-il enfin faire confiance à Dimitri Payet ?

Publié le 10 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Après un début de saison mouvementé, marqué par sa mise à l'écart, Dimitri Payet espérait retrouver le chemin du terrain lors de la rencontre de Ligue des champions face à Tottenham. Mais fidèle à ses idées, Igor Tudor a, une nouvelle fois, décidé de se passer de ses services mercredi dernier. Alors que l'OM défie le LOSC ce samedi, le Croate doit-il titulariser l'international tricolore ?

Dimitri Payet n'imaginait certainement pas un début de saison aussi compliqué. Homme à tout faire de Jorge Sampaoli lors du dernier exercice, leader du vestiaire marseillais, l'international français est relégué à un rôle de supersub depuis l'arrivée d'Igor Tudor à l'OM. Une situation qui surprend les supporters phocéens et qui irrite le principal intéressé. « Il est forcément un peu agacé de ne pas être titulaire » avait confié un membre de l'équipe à RMC Sport. Récemment, Payet avait vu sa situation aller dans le bon sens. Pour affronter l'OGC Nice le 28 août dernier, Tudor décidait de titulariser l'international français. Rebelote quelques jours plus tard face à Clermont. La fin du calvaire pour le joueur de 35 ans ? Pas forcément.

Payet mis de côté face à Tottenham

Absent de la rencontre face à l'AJ Auxerre en raison d'une douleur au mollet, Dimitri Payet candidatait pour une place de titulaire en Ligue des champions. « Il fallait du repos pour faire attention à ce mollet qui s'est réveillé après le match contre Clermont. Il y a eu du repos et du soin. Je suis apte à 100% pour le match » avait annoncé le vétéran, la veille de la rencontre face à Tottenham. Convoqué par Tudor, le joueur n'a pas foulé la pelouse de White Hart Lane, observant ses coéquipiers sur le banc des remplaçants.

Face aux médias, le joueur évoque sa tranquillité

Comment réagit le joueur face aux décisions de son coach ? Face aux médias, Payet ne fait pas de vagues. « Il n'y a aucun problème Tudor-Payet, aucun souci. Ce sont des choix, c'est lui le patron et il faut le respecter. À 36 ans, 40 ans ou 60 ans, j'aurai toujours envie d'être sur le terrain. La meilleure façon pour ça, c'est de travailler et c'est ce que je fais » avait-il déclaré il y a quelques jours.

Tudor ouvre la porte à Payet