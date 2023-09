«Un échec », il quitte le RC Lens et se lâche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien adjoint de Franck Haise sur le banc du RC Lens, Yannick Cahuzac avait rompu son contrat avec le club nordiste cet été, pendant initialement rejoindre l'OGC Nice. Une opération finalement avortée, mais le principal intéressé ne regrette pas pour autant avoir un terme à son aventure lensoise.

Retraité des pelouses depuis le mois de juin 2022 avec le RC Lens, Yannick Cahuzac (38 ans) a donc vécu sa première expérience en tant qu'entraîneur-adjoint la saison passée au sein du club nordiste et aux côtés de son ancien mentor, Franck Haise. Une expérience concluante pour l'ex-milieu de terrain, puisque Lens a terminé dauphin du PSG en championnat. Et pourtant, Cahuzac a décidé de partir après seulement une saison...

« C'a été un des plus gros échecs de ma vie »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE mercredi, Cahuzac se livre sur les raisons de la rupture de son contrat avec le RC Lens : « Lens a sans doute été une de mes plus belles réussites sportives. Mais sur un plan personnel, ç'a été un des plus gros échecs de ma vie... Tout a été compliqué pour moi. Mes enfants étaient loin. Ils me manquaient. Je devais me rapprocher de la Corse. Aujourd'hui, je suis de nouveau aligné avec moi-même » , assure l'ancien milieu de terrain, qui avait donc prévu de rejoindre l'OGC Nice en tant qu'adjoint. Mais son arrivée a été avortée avec la contestation des supporters niçois, avec qui il a un passif datant de son époque de joueur du SC Bastia.

« Le défi était intéressant »