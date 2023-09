Mercato : Le PSG va faire une annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu indispensable dans l'entrejeu du PSG où il enchaine les performances XXL depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery aurait la cote à l'étranger. Mais la direction du club de la capitale, en discussions depuis plusieurs semaines avec son entourage, s'apprête à boucler sa prolongation de contrat.

Il y a à peine un an, son nom ne vous disait probablement rien, et Warren Zaïre-Emery (17 ans) fait désormais partie des éléments incontournables du PSG. Titulaire indiscutable depuis l'arrivée de Luis Enrique, le jeune milieu de terrain confirme donc sa belle montée en puissance des derniers mois, et il emballe déjà tout le monde au sein de son club formateur.

« Une grande chance d'avoir joueur de cette qualité »

Luis Enrique a d'ailleurs rappelé ces derniers jours tout le bien qu'il pensait de son jeune phénomène au PSG : « Warren est un joueur qui semble avoir 37ans, pas 17 ans. 37 ans ! C’est une grande chance pour moi d’arriver et de disposer d’un joueur de cette qualité », a expliqué le technicien espagnol, qui va pouvoir compter sur Zaïre-Emery pour un bon moment.

Zaïre-Emery tout proche de prolonger ?

Mardi soir, le journaliste Fabrizio Romano a indiqué que le PSG serait sur le point de prolonger le contrat actuel de son jeune milieu de terrain, qui court jusqu'en 2025. Une information qui confirme les révélations exclusives du10sport.com, datant du 27 août dernier. Et une fois que tout sera bouclé, le PSG pourra donc faire sa grande annonce pour Zaïre-Emery...