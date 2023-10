Une star de la NBA remet déjà en cause la grande nouveauté de la saison

Florian Barré

Lorsque la saison NBA 2023-24 débutera, l’un des grands événements du calendrier sera la première édition de la « NBA Cup ». Ce tournoi est une idée qui dure depuis des années, à laquelle la ligue a consacré beaucoup de ressources pour essayer de susciter de l'intérêt et d'ajouter plus d'enthousiasme à la saison régulière. Tradé cet été à Memphis, Marcus Smart est loin d’être convaincu.

Les matchs de la « NBA Cup » commencent le 3 novembre, et même si cela semble être une nouveauté qui pourrait plaire aux fans, certains joueurs haussent déjà les épaules face à la situation. Lundi, lors de la journée des médias, le meneur des Memphis Grizzlies, Marcus Smart, a été d'une honnêteté déconcertante lorsqu'on lui a demandé ce que les joueurs pensaient du nouveau tournoi de la saison et de l'idée de remporter un trophée différent en NBA.

Smart ne porte pas d’intérêt à la « NBA Cup »

Le moins que l’on puisse dire c’est que l’enthousiasme n’était pas au rendez-vous : « Pour être tout à fait honnête, personne ne se soucie de [gagner un tournoi pendant la saison], c'est le plus important qui nous intéresse. J’ai des sentiments mitigés à ce sujet, mais c'est génial de pouvoir jouer plus de basket-ball, et je pense que c'est plus ça, juste ces matchs supplémentaires pour les fans. » a déclaré l’ancien coéquipier de Jayson Tatum aux Celtics.

Comment fonctionne ce tout nouveau tournoi ?

Pour rappel, le tournoi se déroule en deux phases. La première contient six poules de cinq équipes. Une fois cette phase terminée, le premier de chaque groupe, et les deux meilleurs deuxièmes, sont qualifiés pour les quarts-de-finale qui auront lieu les 4 et 5 décembre. Ce sera sur un match, comme dans le tournoi NCAA, et sur le terrain du mieux classé en saison régulière. Le tout se termine par un Final Four à Las Vegas les 7 et 9 décembre, avec les demi-finales et la finale. En théorie, cela semble être un concept intéressant, mais il ne fonctionne que si les joueurs y adhèrent. Et si les joueurs n'y accordent pas d'importance, les fans ne s'en soucieront pas non plus. À suivre…