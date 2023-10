NBA : Team USA fait tout pour recruter ce All-Star

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

L’équipe des États-Unis, qui a récemment recruté Joel Embiid, se tourne maintenant vers un nouveau dossier. Les dirigeants de Team USA s’efforcent de convaincre Jrue Holiday, la nouvelle star des Boston Celtics, de les rejoindre pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Après l’échec de la Coupe du monde cet été, Team USA déploie tous les moyens pour constituer une nouvelle « dream team » en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Maintenant que Joel Embiid a accepté de les rejoindre, ils veulent recruter Jrue Holiday, d’après Adrian Wojnarowski d’ ESPN . Les responsables de la sélection américaine espèrent pouvoir compter sur le meneur de jeu, récemment transféré aux Boston Celtics, et sont plutôt confiants à ce sujet, bien que le joueur n’ait pas encore pris de décision.

Jrue Holiday, pièce essentielle de l’effectif

Alors que de nombreuses stars de la NBA ont déjà exprimé leur volonté de représenter les États-Unis à Paris, Team USA voit Jrue Holiday comme une pièce essentielle de son effectif. Elle le considèrerait comme le deuxième joueur le plus impactant de l’équipe lors de sa victoire olympique en 2021 à Tokyo, juste derrière Kevin Durant. La défense ayant représenté un véritable problème pour l’équipe américaine lors du Mondial, ils préfèreraient également jouer la carte de la sécurité en recrutant l’un des meilleurs spécialistes défensifs de la ligue.

Une équipe de stars à Paris

Champions olympiques en titre, les États-Unis ont l’intention de rassembler l’équipe la plus talentueuse possible pour les prochains Jeux. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid, Jayson Tatum et d’autres joueurs de premier plan ont déjà répondu à l’appel. Toutes les stars ne pourront pas participer, ce qui démontre que Jrue Holiday, dont la décision est toujours en attente, est une cible prioritaire. Que le meneur rejoigne l’équipe ou non, Team USA fait de toute façon office de grand favori de la compétition.