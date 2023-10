NBA : Un joueur des Hornets demande son transfert de façon insolite

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Kai Jones, actuellement éloigné du groupe pour une période indéterminée, a demandé son transfert des Charlotte Hornets de manière peu conventionnelle ce lundi. En effet, le jeune pivot de 22 ans a lui-même annoncé la nouvelle sur son compte X (Twitter), une pratique très rare en NBA. Il s’expose désormais à d’éventuelles sanctions.

En NBA, les demandes de transfert sont de plus en plus fréquentes. Il est moins courant que les joueurs les annoncent eux-mêmes. C’est pourtant ce qu’a fait Kai Jones ce lundi. « J’ai officiellement demandé mon transfert des Charlotte Hornets » , a annoncé l’intérieur sur ses réseaux sociaux. Cette démarche insolite pourrait lui valoir une importante sanction.

I have officially requested to be traded from the Charlotte Hornets. #GOATLIFE — Kai Jones (@242_jones) October 9, 2023

Déjà à l’écart de l’équipe

Le 19e choix de la draft 2021, âgé de 22 ans, est actuellement à l’écart de l’équipe pour des « raisons personnelles ». Alors que les Hornets ont annoncé qu’il ne participerait pas au camp d’entraînement et que la date de son retour était inconnue, le motif de son absence reste mystérieux. Ses déclarations récentes sur les réseaux sociaux, notamment ses vives critiques à l’égard de ses coéquipiers, ont suscité des inquiétudes quant à son comportement et pourraient en être la cause.

Une sanction pour Kai Jones ?

Après avoir publiquement demandé son transfert, Kai Jones s'expose à une sévère sanction. Selon le règlement de la NBA, « tout joueur qui exprime publiquement son souhait d’être transféré vers une autre équipe est passible d’une amende et/ou d’une suspension ». L’amende maximale pouvant être imposée à un joueur dans de tels cas s’élève à 150 000 $, un montant considérable dans la ligue.



Compte tenu de son comportement, les Charlotte Hornets pourraient être tentés d'accéder à sa demande afin de se débarrasser de son salaire de 3 millions de dollars. La saison dernière, le pivot bahaméen n'a participé qu'à 46 matches, avec des statistiques modestes de 3,4 points et 2,7 rebonds en 12 minutes par match. Après deux ans dans la ligue, un nouveau départ pourrait lui être bénéfique.