NBA : Quand les GM prédisent l’avenir de Victor Wembanyama

Les General Managers de la NBA sont-ils convaincus par Victor Wembanyama ? Sans surprise, la réponse est positive. Le Français de 19 ans a séduit les décisionnaires de la ligue, qui le voient comme le favori pour le titre de Rookie de l’année et une future superstar autour de laquelle ils aimeraient bâtir leur projet.

Parmi les rookies, 90 % des General Managers estiment que Victor Wembanyama sera le meilleur dans cinq ans. Comme chaque année, la NBA a mené un sondage auprès des GM de la ligue pour recueillir leurs réponses à 50 questions. Les résultats sont élogieux pour Wemby , considéré par la plupart des dirigeants comme une grande star en devenir.

23 % des GM choisiraient Victor Wembanyama pour repartir de zéro

À la question « Quel joueur choisiriez-vous pour démarrer une franchise aujourd’hui ? », 23 % des General Managers ont répondu « Victor Wembanyama ». Il se positionne en deuxième place, derrière Nikola Jokic (33 %), MVP des Finales en titre, et devant Giannis Antetokounmpo (13 %), qui avait pourtant obtenu 55 % des votes l’année précédente. Ce résultat témoigne d’une grande confiance envers le potentiel de la star des San Antonio Spurs, le plus jeune joueur et le seul rookie à avoir reçu des voix. 7 % des cadres interrogés pensent même que sa draft sera l’acquisition qui aura le plus grand impact cette saison.

90 % pensent qu’il sera le meilleur rookie dans cinq ans

Scoot Henderson, Chet Holmgren, Amen Thompson... De jeunes joueurs extrêmement talentueux feront leur rentrée cette année. Pourtant, les GM prédisent de manière presque unanime (90 %) que Wemby les surpassera tous dans cinq ans. Ce vote témoigne du caractère générationnel du Français. En comparaison, l’année dernière, Paolo Banchero avait été désigné avec seulement 31 % des voix.

50 % le voient gagner le titre de Rookie de l’année

Cela va de soi en tant que premier choix de la draft NBA, Victor Wembanyama apparaît comme le clair favori pour le titre de Rookie de l’année. 50 % des dirigeants le considèrent en tout cas comme tel — un résultat moins impressionnant que ceux des autres catégories. Scoot Henderson (27 %) et Chet Holmgren (20 %) sont également perçus comme de sérieux prétendants à cette distinction. La course s’annonce disputée, en particulier depuis le match de pré-saison entre les Spurs et le Thunder, qui a laissé entrevoir le début d’une grande rivalité entre Wembanyama et Holmgren.