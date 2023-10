NBA : Déjà une controverse aux Houston Rockets pour Dillon Brooks

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant d’observer un premier écart. Dès son premier match sous les couleurs des Houston Rockets, lors de la présaison NBA contre les Indiana Pacers, Dillon Brooks s’est fait remarquer. Fidèle à sa réputation, il a été expulsé en cinq minutes pour avoir porté un coup à Daniel Theis.

Nouvelle équipe, habitudes tenaces. Dillon Brooks, recruté par les Houston Rockets cet été, s’est illustré dès ses premiers instants dans son nouveau maillot. En moins de cinq minutes, lors de son premier match de présaison face aux Indiana Pacers ce mardi, l’ailier a été expulsé pour avoir asséné un coup à Daniel Theis à l’aine. Un geste choquant qui a fait rapidement le tour de la planète NBA. Malgré son changement d’environnement, son étiquette de « dirty player » lui colle à la peau.

Un coup de poing sous la ceinture

Theis, le pivot des Pacers, tentait seulement de poser un écran sur Dillon Brooks, qui défendait Bennedict Mathurin à l’extérieur de la ligne à trois points. Le joueur des Rockets a alors réagi en décochant, sur son passage, un coup de poing en dessous de la ceinture de son adversaire. Les images laissant peu de place au doute, les arbitres ont immédiatement évalué la gravité de la faute (flagrante 2) et expulsé Brooks du match.

Un joueur controversé

Dillon Brooks est coutumier de ce genre d’incidents. En six saisons avec les Memphis Grizzlies, il s’est distingué par son style de jeu agressif et ses actions controversées sur le terrain. Avec 18 fautes techniques enregistrées en 2022-2023, il détenait la deuxième moyenne la plus élevée de la NBA, derrière Draymond Green. Ainsi, son geste de lundi n’a rien de surprenant. Le spécialiste défensif traîne une mauvaise réputation, pour laquelle il aime blâmer les fans et les médias, mais qu’il ne cesse de renforcer.



Malgré les critiques, Brooks demeure résolu à poursuivre sur sa lancée à Houston. Son attitude provocante et sa défense agressive font de lui un joueur redoutable sur le terrain, n’hésitant pas à se salir les mains pour le bien de son équipe. Cette saison, les adversaires des Rockets devront rester vigilants face à cette nouvelle recrue.