NBA : De grands absents au Heat contre les Spurs de Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les matches de pré-saison, simples échauffements avant la véritable reprise de la NBA, sont rarement palpitants. Celui de ce vendredi, opposant les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama au Miami Heat, ne fera pas exception, car la franchise floridienne s’est rendue dans le Texas sans ses joueurs clés.

Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro, comme six autres joueurs du Heat, sont restés en Floride. Ce vendredi, les finalistes NBA feront face aux Spurs de Victor Wembanyama, à San Antonio, avec une équipe B. Miami profitera de cette rencontre, pourtant diffusée sur antenne nationale (TNT), pour évaluer le reste de son effectif.

9 absents, dont les cadres de l’équipe

Dans l’avion, neuf joueurs manquaient à l’appel, dont tous les titulaires probables du Heat. Cinq d’entre eux n’ont pas fait le voyage pour des raisons médicales : Jimmy Butler (soins dentaires), Caleb Martin (genou), Nikola Jovic (genou), Josh Richardson (pied) et Jaime Jaquez (aine). Leurs blessures ne sont pas considérées comme graves, mais il aurait sans doute été déraisonnable de les faire jouer ce vendredi, au Frost Bank Center.



Les quatre autres absents, Bam Adebayo, Tyler Herro, Kevin Love et Kyle Lowry, sont restés chez eux afin de « donner aux autres joueurs l’opportunité de jouer », a annoncé la franchise sur X (Twitter). Une démarche assumée par Erik Spoelstra, le coach de l’équipe : « Je ne peux pas faire jouer 21 joueurs » , avait-il expliqué jeudi, après l’entraînement.



12 joueurs qui ont « mérité leurs minutes »

Pour affronter Victor Wembanyama et les Spurs, le Heat pourra tout de même s’appuyer sur un groupe de 12. Celui-ci sera composé de joueurs qui aspirent à intégrer la rotation, tels que Duncan Robinson, Haywood Highsmith, Thomas Bryant et Orlando Robinson. Ce sera aussi l’occasion pour les contrats two-way et les recrues signées spécifiquement pour la préparation de la saison de prouver leur valeur : Jamal Cain, Justin Champagnie, Cheick Diallo, RJ Hampton, Drew Peterson, Dru Smith, Cole Swider et Alondes Williams.



« Je vais essayer de faire jouer tous ces gars-là » , a annoncé Erik Spoelstra. « Ils ont travaillé dur et je veux récompenser ces gars-là pour le travail qu’ils ont accompli. Ils ont mérité ces minutes, et nous voulons également les évaluer. »

