NBA : Qu’attendre de Rudy Gobert et des Timberwolves cette saison ?

L’année dernière, Rudy Gobert a manqué le All-Star Game pour la première fois en quatre saisons. Au cœur d’un transfert majeur pendant l’été, son adaptation à ce nouvel environnement a été compliquée par l’absence prolongée de son partenaire dans la raquette, Karl-Anthony Towns. Quelles attentes placer sur le pivot français et ses Minnesota Timberwolves pour la deuxième année du projet ?

Le pari Rudy Gobert n’a pas encore connu le succès escompté pour les Minnesota Timberwolves. Malgré l’acquisition au prix fort du triple Défenseur de l’année, l’équipe a dû passer par le play-in tournament pour atteindre les playoffs en 2022-2023. L’absence prolongée de Karl-Anthony Towns, qui a manqué 52 matches en raison d’une blessure au mollet, a empêché la franchise de mettre en place le jeu avec ses deux intérieurs. À l’aube d’une nouvelle saison NBA, on peut en attendre davantage du Français et des Wolves.

Cohabiter avec Karl-Anthony Towns

À travers la ligue, le « small ball » et le jeu sans intérieur traditionnel deviennent de plus en plus répandus. Dans ce contexte, l’association de Rudy Gobert et de Karl-Anthony Towns se présente comme un projet audacieux. Les Timberwolves vont à contre-courant des tendances actuelles et doivent encore trouver leur équilibre. Faire rouler ce tandem sera l’un des principaux enjeux de la saison à venir. « Moi et Rudy avions besoin de plus de temps. Évidemment, ma blessure n’a pas aidé, donc ça va faire du bien d’être sur le terrain avec lui » , a confié Towns à l'Associated Press.



Sur ses 29 matches en 2022-2023, la proportion de tirs près du cercle de KAT a considérablement chuté. Ceux-ci représentaient seulement 30 % de son volume total, soit une baisse de 14 % par rapport à l’année précédente et sa plus faible moyenne en carrière. Cette diminution, qui correspond à l’arrivée de la « Tour Eiffel » dans la raquette, a eu un impact négatif sur sa production. Gobert, lui, a enregistré ses plus faibles moyennes de points (13,4), de rebonds (11,6) et de contres (1,4) des cinq dernières années. Les deux joueurs doivent apprendre à coexister pour garantir leur succès collectif et individuel, tant sur le plan offensif que défensif.

Relever le niveau défensif de l’équipe