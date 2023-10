NBA : Un ancien grand talent accusé d’agression sexuelle

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Josh Jackson, quatrième choix de la draft 2017, fait actuellement l’objet d’une procédure fédérale. L’ancien joueur des Phoenix Suns, qui a évolué pendant cinq saisons en NBA, est accusé d’agression sexuelle, de coups et blessures, ainsi que d’organisation d’un vol à main armée, selon les informations rapportées par Shreyas Laddha du Kansas City Star.

Josh Jackson accusé de viol

La victime présumée, une femme dont l’anonymat a été préservé, a déposé une plainte à l’encontre de Josh Jackson plus tôt cette année. Elle a rencontré l’athlète lors d’une soirée à New York organisée par un autre joueur NBA, Andre Drummond, en février 2022. Plus tard, Jackson l’a invitée à se rendre à son domicile en échange de 1500 $, une offre qu’elle a refusée d’après son avocat. Elle a cependant accepté de monter dans le Uber commandé par le joueur, pensant que la fête se poursuivait.



Chez lui, Josh Jackson était seul. Elle affirme lui avoir clairement indiqué qu’elle ne souhaitait pas entretenir de relation sexuelle, avant de s’endormir, fatiguée et alcoolisée. D’après sa plainte, elle a été réveillée par le joueur la déshabillant, avant de la violer. Elle affirme avoir ensuite perdu conscience en raison du traumatisme. Après avoir fui le domicile de l’ancien athlète, elle explique avoir reçu des messages menaçants l’accusant d’avoir volé une montre. Deux femmes se sont ensuite introduites chez elle, dont l'une armée, et ont été arrêtées par la police. La victime présumée accuse également Jackson d’avoir orchestré cette tentative de vol à main armée.

Le joueur nie les accusations