NBA : Sans Victor Wembanyama, les Spurs tombent de haut

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Ce lundi, Victor Wembanyama a enregistré son premier forfait en NBA. Cette nouvelle, annoncée la veille du match et cumulée avec les absences de Devin Vassell et Tre Jones, semble avoir eu un impact négatif sur l’affluence au Frost Bank Center. Devant un public réduit, les San Antonio Spurs se sont ainsi inclinés 89-99 contre les Houston Rockets.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, en particulier quand celui-ci fait 2,24 m. Le Frost Bank Center, privé de Victor Wembanyama, semblait bien moins fréquenté que lors du précédent match, vendredi dernier, contre le Miami Heat. Les San Antonio Spurs ont perdu une partie de l’enthousiasme habituel en l’absence du premier choix de la draft NBA, ainsi que de Devin Vassell et Tre Jones, lors de leur rencontre de pré-saison face aux Houston Rockets ce lundi.

NBA : Le choix fort de Victor Wembanyama concernant ses jours de repos https://t.co/sBBmSWQ0aP pic.twitter.com/PtPSRnguVL — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Un concours de circonstances

Environ 16 000 spectateurs ont acheté leur billet pour assister au derby texan, soit 1 400 de moins que la semaine précédente contre le Heat. À vue d’œil, tous ne sont pas venus, les parties inférieures de la salle étant à peine remplies à moitié. Les Spurs pouvaient difficilement combler le Frost Bank Center et ses 18 000 sièges, malgré des prix attractifs, dès 10 $. Cela s’explique principalement par l’absence de Wemby , principale attraction de la franchise depuis son arrivée en NBA, que certains fans ont découverte une heure avant le début de la rencontre.



Le calendrier, aussi, a joué contre eux. Il est naturel que moins de supporters se soient déplacés un lundi soir à 19 h, par rapport à un vendredi comme c’était le cas face à Miami. De plus, les Dallas Cowboys jouaient à proximité et étaient diffusés sur antenne nationale. Équipe extrêmement populaire aux États-Unis, en particulier au Texas, y compris à San Antonio qui n’a pas d’équipe dans la ligue de Football américain, ils ont certainement éclipsé les Spurs.

Une défaite face aux Houston Rockets