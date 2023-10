NBA : Une pépite des Warriors fait le show avant le début de la saison

Florian Barré

Sans Steph Curry et Chris Paul, les Warriors semblaient largement amoindris dimanche soir contre les Sacramento Kings. La franchise californienne a été menée par 15 points au premier quart et reléguée à 13 au début du deuxième, mais ils se sont ressaisis et ont recollé avant le quatrième quart. Et c’est notamment grâce à un excellent Jonathan Kuminga, impérial depuis le début de la présaison NBA.

Depuis des années, Golden State se démarque par un management remarquable mais aussi par une superbe formation de jeunes joueurs. L’un d’entre eux est d’ailleurs en train de faire un véritable carnage en pré-saison et pour les fans, c’est le signe d’une progression fulgurante dans les semaines à venir. En effet, Jonathan Kuminga affiche des statistiques impressionnantes avant la reprise de la saison régulière en NBA.

Des statistiques alléchantes

Utilisé avec parcimonie lors de ses deux premières saisons en pro (19 minutes en moyenne par match), le Congolais est attendu au tournant et répond clairement présent en présaison. En trois matchs, c’est : 28 points, 6 rebonds et 1 passe ; 26 points, 3 rebonds, 3 passes à 75% de réussite au tir et 3/5 à trois points ; 24 points, 8 rebonds, 4 passes à 57% de réussite au tir et 4/8 à trois points pour Jonathan Kuminga. Voilà donc la preuve que le manque de big men à Golden State profite aux plus jeunes.

Kuminga a un coup à jouer

Rappelons que l’an dernier, le Congolais de 21 ans tournait encore à 9.9 points et 3.4 rebonds de moyenne. On ne parle évidemment que de la présaison ici mais de toute évidence, l’intéressé a les crocs et a surtout travaillé son tir de loin (37% la saison passée). Quoi qu’il en soit, la pépite des Warriors a une vraie carte à jouer cette année puisque la raquette californienne est toujours aussi peu fournie et sa contribution ferait un bien fou à Stephen Curry et consorts.