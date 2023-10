NBA : Après l’arrivée de Lillard, Antetokounmpo clarifie la situation sur son avenir à Milwaukee

Florian Barré

Cette intersaison, la star des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, a fait quelques commentaires qui ont attiré l'attention de certains, laissant apparemment entendre qu'il pourrait être sur le point de partir s'il n'est pas satisfait de l'équipe. Cependant, les Bucks ont montré leur détermination à gagner en ajoutant Damian Lillard à leur roster. De ce fait, le Grec a pris le temps de clarifier ses propos.

Durant tout l’été, les fans de Milwaukee étaient dans l’incertitude concernant l’avenir de Giannis Antetokounmpo dans le Wisconsin. En effet, le Grec a mis un énorme coup de pression à ses dirigeants en leur faisant comprendre que si les Bucks ne se renforçaient pas et s’ils étaient amenés à réaliser une saison similaire à la précédente, alors il pourrait demander son trade. Finalement, Antetokounmpo a été entendu puisque Damian Lillard est arrivé. De quoi régler tous les problèmes ?

NBA : Sans LeBron James, les Lakers subissent la loi du duo Lillard - Antetokounmpo https://t.co/c2wNQQ6VmZ pic.twitter.com/UjYaPMJFjg — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

Giannis plaide la mauvaise compréhension de ses mots

« Je me suis toujours imaginé être à Milwaukee pendant longtemps », a déclaré Antetokounmpo à Marc J. Spears d'Andscape. « Et je dis toujours que je veux jouer 20 ans. Je veux être comme Tim Duncan, comme Kobe, tous ces gars qui ont joué avec une seule équipe pendant de nombreuses années et ont remporté le championnat. Mais en fin de compte, avant la fidélité, la victoire passe avant tout. Nous sommes jugés sur notre victoire. Je suis un gagnant. Je veux gagner. Et les mots que je dis, j'ai parfois l'impression qu'ils ont été pris hors de proportion parce que je dis ces mots depuis quatre, cinq, six ans maintenant. Et je ne sais pas pourquoi c'est différent cette fois. C'est différent lorsque votre prolongation arrive. »

Antetokounmpo ne veut pas quitter les Bucks