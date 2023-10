NBA : Incroyable, LeBron James se fait surclasser par Lionel Messi

Jean de Teyssière

L'arrivée de Lionel Messi aux États-Unis a créé un engouement sans précédent. Ici, on ne parle pas de football mais de soccer, même si la présence du septuple Ballon d'Or pourrait faire évoluer les choses. Chez les Américains, les sportifs du pays sont souvent beaucoup plus populaires que les autres et Lionel Messi a réussi l'improbable exploit de dépasser les légendes américaines, LeBron James et Tom Brady en matière de vente de maillots.

Lionel Messi ne laisse jamais indifférent partout où il passe. L'Inter Miami peut en témoigner, la franchise de Floride ayant connu une bouffée d'oxygène au niveau du sportif, enchaînant les bons résultats. Mais c'était trop juste pour parvenir à se qualifier pour les play-offs de la MLS. Mais du point de vue de la popularité, Lionel Messi est véritablement une superstar, dépassant même les légendes américaines.

LeBron James adoube Lionel Messi

Le premier match de Lionel Messi a évidemment suscité beaucoup d'attention de la part des États-Unis et de toutes leurs stars. Lorsque l'ancien Barcelonais est arrivé en Floride en après sa fin de contrat avec le PSG, la légende de la NBA, LeBron James, avait alors tweeté : « Bienvenue mon frère ! C’est toujours bon de voir et d’être en présence du PLUS GRAND ! »

Messi vend plus de maillots que LeBron James et Tom Brady