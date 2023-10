NBA : LeBron James et Stephen Curry font le show pour leur premier affrontement de la saison

Florian Barré

Le 8 octobre dernier, Warriors et Lakers s’affrontaient en marge d’un match de la présaison NBA. Si Stephen Curry a pu jouer 13 petites minutes, LeBron James, lui, n’était pas présent sur la feuille de marque, laissé au repos. Ce vendredi soir en revanche, les deux hommes ont pu fouler le même parquet et lancer les hostilités, alors qu’ils risquent de se retrouver un bon nombre de fois durant la saison.

C’était une première bataille sérieuse bien qu’amicale. La présaison ne sert qu’à chauffer les organismes et aucun joueur ne passe 40 minutes sur un parquet à cette période de l’année. Mais pas question de brader ce genre de rencontre, surtout quand on est Stephen Curry ou LeBron James et que l’on affronte son ennemi préféré. Vendredi, une bataille entre deux des plus grandes stars de la NBA a donné aux fans un aperçu de ce qui les attend cette saison alors que les Golden State Warriors sont repartis avec une victoire de 129-125 contre les Lakers de Los Angeles.

NBA : Victor Wembanyama épate pour son premier match à San Antonio https://t.co/hWRQ5mOgRa pic.twitter.com/HtkMNvg3dK — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Malgré leur âge, James et Curry carburent encore très forts

Rivalité intemporelle, LeBron James et Stephen Curry se sont à nouveau affrontés à la crypto.com Arena de Los Angeles avec leurs équipes respectives remaniées qui devraient toutes deux figurer parmi les meilleurs prétendants à la Conférence Ouest. La plupart des meilleures actions ont eu lieu en première mi-temps, lorsque James et Curry étaient tous deux encore sur le terrain. Les deux stars ont réalisé de superbes performances malgré leurs minutes limitées.

Des statistiques remarquables