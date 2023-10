NBA : Le clin d’œil de Victor Wembanyama pour Marine Johannès

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après que Marine Johannès a arboré le maillot de Victor Wembanyama lors des Finales WNBA, le rookie français a tenu à lui rendre la pareille. Il a ainsi fièrement revêtu le maillot de sa compatriote avant le match de pré-saison entre les San Antonio Spurs et le Miami Heat, un clin d’œil amusant compte tenu de l’actualité.

Depuis son exclusion de l’équipe de France pour l’EuroBasket 2023, Marine Johannès est constamment au cœur de l’actualité du basketball français. Elle l’a encore été dimanche dernier en se présentant au premier match des Finales WNBA vêtue du maillot de Victor Wembanyama. Ainsi, la star des San Antonio Spurs en a fait de même vendredi, avant sa rencontre de pré-saison contre le Miami Heat, avec un timing amusant.

Le sous-entendu de Victor Wembanyama

Plus tôt ce vendredi, Wemby a reçu le trophée Alain Gilles, qui récompense le meilleur basketteur français de l’année. « C’est une vraie fierté » , a assuré le joueur des Spurs, en conférence de presse. « Ce sera l’une de mes convictions pour le futur : il y a beaucoup de choses à faire pour le basket français. Obtenir un trophée comme celui-ci, c’est important pour moi dans cette optique. »



Récompensé dans de nombreuses catégories pour sa grande saison en France, il s’attendait à ce résultat. « D’autres l’auraient (aussi) mérité » , a-t-il cependant souligné, faisant certainement référence à Marine Johannès. La meneuse du New York Liberty était la grande favorite des fans. Elle a finalement terminé à la deuxième place auprès des votants. C’est ce même jour que Victor Wembanyama a choisi de faire ce geste. Et puisque le hasard fait bien les choses, l'intérieur a inscrit 23 points en 23 minutes, le numéro inscrit sur le maillot. Étant donné les polémiques qui entourent la joueuse WNBA et la fédération de basket en ce moment, la photo ne manquera certainement pas de faire le tour de l’Hexagone.

Une connexion entre Français

Si le premier choix de la draft NBA s’est montré dans ce maillot, c’est sans doute aussi pour apporter son soutien à Johannès. Menées 2-0 par les Las Vegas Aces, championnes en titre, en Finales de la WNBA, elle et son équipe doivent réaliser une remontée historique pour espérer décrocher le titre. Victor Wembanyama et Marine Johannès sont également représentés par la même agence, Comsport, qui supervise la plupart des basketteurs français en NBA. Les deux athlètes se sont déjà croisés auparavant, notamment lors de la draft NBA à New York.