NBA : Sans LeBron James, les Lakers subissent la loi du duo Lillard - Antetokounmpo

Florian Barré

On l’attendait impatiemment. Après avoir raté les deux premiers matchs préparatoires des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard ont fait leurs débuts contre les Lakers de Los Angeles, amputés de leur superstar LeBron James, laissé au repos. Les deux hommes ont réalisé une rencontre très intéressante et ont aidé la franchise du Wisconsin à s’imposer (108-97), bien que leurs minutes n’aient pas été significatives.

Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis ont rappelé à tout le monde pourquoi ils sont deux des meilleurs « big men » de la NBA, avec des lignes de statistiques absurdes en seulement une mi-temps. Antetokounmpo a marqué 16 points, pris huit rebonds et bloqué deux tirs en 15 minutes pour les Bucks, tandis que Davis a récolté 16 points, sept rebonds, cinq passes décisives, deux contres et deux interceptions en 19 minutes pour les Lakers. Finalement, ce sont les Bucks qui ont eu le dernier mot. Victoire 108-97 sur les Lakers de Los Angeles au Staples Center ce dimanche soir.

Lillard fait ses débuts

Mais la principale attraction était ailleurs. En effet, Damian Lillard faisait ses premiers pas dans sa nouvelle franchise. Le meneur des Bucks a marqué, en 22 minutes, 14 points à 30% de réussite au tir et à 2 sur 7 derrière la ligne des trois points. Il a distribué trois passes décisives, réalisé trois interceptions et réussi deux rebonds. Des statistiques peu reluisantes mais qui reflètent de son envie de faire jouer ses coéquipiers. Un match loin d’être parfait donc, mais rien d’étonnant après plusieurs mois sans jouer et dans une nouvelle franchise qui plus est.

La « bromance » entre Lillard et Giannis commence