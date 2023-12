Il surpasse Wembanyama, du jamais vu dans l’histoire de la NBA !

Florian Barré

La nuit dernière, alors que les Chicago Bulls ont battu les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, 114-95, Andre Drummond est entré dans l’histoire de la NBA. Le pivot de 30 ans a réalisé une performance exceptionnelle en peu de minutes passées sur le parquet, mettant à mal l’attaque et la défense des Texans. Retour sur cette prouesse notable.

Depuis leur victoire face aux Los Angeles Lakers samedi dernier, les San Antonio Spurs sont retombés dans leurs travers. Trois lourdes défaites consécutives plus tard - face aux Pelicans, aux Bucks et aux Bulls - la franchise dirigée par Gregg Popovich reste bloquée à quatre victoires en 28 matchs, deuxième pire bilan de la ligue. Et malheureusement pour les Texans, il y a peu de choses positives à se mettre sous la dent. La dernière performance de Victor Wembanyama peut en témoigner.

Andre Drummond, MVP de la rencontre

Contre Chicago, Wemby a inscrit sept petits points à 3/8 aux tirs, le tout en 22 minutes. Et même si le reste de sa ligne de statistiques reste plus qu’honorable (cinq rebonds, cinq passes, deux interceptions et trois blocs), le prodige français a été éclipsé par les pivots adverses. Si Nikola Vucevic a réalisé un match très sérieux, c’est la performance de son back-up qui a marqué les esprits. En effet, Andre Drummond a terminé avec 12 points, huit rebonds, cinq interceptions et deux blocs lors de la troisième victoire consécutive des Bulls ce jeudi soir. C’est la première fois dans l'histoire de la NBA que quelqu'un atteint ces niveaux en jouant moins de 20 minutes.

Une prouesse qui méritait une ovation en plein match