NBA : Une superstar des Warriors bientôt mise à la porte ?

Alors que des spéculations insistantes ont annoncé la semaine dernière que Jonathan Kuminga allait être échangé par les Golden State Warriors, Marc Stein a réitéré un rapport lundi selon lequel la franchise n’avait pas l’intention d’échanger son jeune ailier. Stein a également affirmé qu'il n'y avait « aucune indication » que les Warriors se sépareraient de Klay Thompson et Draymond Green, ce à l’inverse d’Andrew Wiggins.

Depuis quelques jours, les Warriors font la tête. Les résultats ne suivent plus et les Dubs viennent d’enchaîner une sixième défaite en huit matchs, les classant à la 12e place à l’Ouest. Draymond Green est absent, suspendu pour avoir frappé Jusuf Nurkic des Suns en décembre, Jonathan Kuminga se plaint de son temps de jeu, Chris Paul est blessé, Andrew Wiggins est méconnaissable, Klay Thompson est un intermittent du spectacle et Steph Curry vient d’enchaîner deux matchs de rang à moins de 16 points, une première depuis une éternité. En somme, ça ne va pas du tout, il faut changer quelque chose et vite dans la baie de San Francisco !

Peu de changements à l’horizon

Pourtant, selon les dires de Marc Stein, les Dubs ne comptent pas faire grand chose pour l’heure. Ni Draymond Green, ni Klay Thompson, ni Jonathan Kuminga ne sont pressentis pour être inclus dans un échange sous peu. « Rien n’indique qu’ils exploreraient une suite ailleurs pour les légendes de la franchise Klay Thompson ou Draymond Green. Les Warriors sont également connus pour être réticents à l’idée d’échanger Kuminga, qui a été sélectionné au 7e rang du classement général en 2021. » a déclaré le journaliste.

