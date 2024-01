Victor Wembanyama au NBA Paris Game 2025 ? « Ce serait spécial »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs devraient participer au NBA Paris Game en 2025, selon les dernières informations de The Athletic. Interrogé à ce sujet mercredi, après sa victoire face aux Detroit Pistons (130-108), le Français s’est montré très enthousiaste à l’idée de prendre part à l’événement.

Bien que rien ne soit encore officiel, Victor Wembanyama se réjouit déjà à l’idée de revenir jouer en France l’année prochaine. À ses yeux, le NBA Paris Game représenterait « l’un des matches les plus intenses et les plus précieux de [sa] vie » si les San Antonio Spurs étaient bien confirmés pour la rencontre, comme annoncé par The Athletic .

Victor Wembanyama : « Ce serait spécial »

« Si cela se produit, je me sentirai incroyablement chanceux » , a souri le natif du Chesnay, dans les Yvelines, visiblement enthousiaste. « Ce serait spécial, ce serait probablement l’un des matches les plus intenses et les plus précieux de ma vie. »

« Ce serait un peu comme avoir l’avantage du terrain »